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єВідновлення расширили на совладельцев разрушенного жилья

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2023, 18:57
єВідновлення расширили на совладельцев разрушенного жилья - Фото
Фото: ГСЧС в Донецкой области

Программа компенсации за поврежденное жилье єВідновлення стало доступно для совладельцев разрушенного жилья. Они могут подать заявление в Дии и получить компенсацию, сообщило Министерство цифровой трансформации.

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"Раньше подать заявление в Дии на получение компенсации за разрушенное жилье могли только единоличные владельцы квартиры или дома. Теперь сделать это могут и совладельцы уничтоженных домов. Для этого им необходимо вместе подать в приложение одно общее заявление или несколько отдельных", – говорится в сообщении.

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После этого комиссия органа местного самоуправления обработает сообщения и определит сумму компенсации для каждого совладельца в соответствии с его долей в собственности. Каждый из них получит отдельный жилищный сертификат в Дии.

Его можно будет использовать, чтобы самостоятельно приобрести новую квартиру или дом. Или объединить жилищные сертификаты с другими людьми, чтобы вместе приобрести новое жилье.

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Чтобы воспользоваться сертификатом, следует прекратить право собственности на уничтоженный объект недвижимости с согласия всех совладельцев. Делать это необходимо только после того, как каждый из них получит жилищный сертификат.

По данным Минцифры, украинцы уже подали 6400 заявлений о разрушенном имуществе, чтобы получить компенсацию по программе єВідновлення и приобрести новую квартиру или дом. Из них 827 человек уже имеют сгенерированные сертификаты, подтверждающие сумму компенсации.

Вера Касиян
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