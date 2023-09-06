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По программе єВідновлення выплатили первый миллиард – в каких областях больше всего

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 15:23
По программе єВідновлення выплатили первый миллиард – в каких областях больше всего - Фото
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По программе компенсации за поврежденное жилье єВідновлення, которая стартовала в мае, государство выплатило более миллиона гривень. Помощь на ремонт квартир и домов, поврежденных из-за российских обстрелов, получили 12 146 украинцев. Об этом сообщило Мининфраструктуры.

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Заявления на получение компенсации подали более 41 000 человек. Больше всего их поступило с территорий, которые были под оккупацией или расположены вблизи границы с Россией.

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Среди лидеров по поданным заявлениям:

→ Харьковская – 16 026 заявлений;
→ Киевская – 8410;
→ Николаевская – 3242;
→ Херсонская – 2912;
→ Донецкая – 2620.

По числу выплаченных компенсаций лидируют:

→ Харьков – 7000;
→ Ирпень – 3000;
→ Изюм – 1600;
→ Николаев – 1300;
→ Балаклея – 1300.

Более трети (35%) из тех, кто принял участие в программе єВідновлення – это люди, которым за 60 лет.

Самые старшие получатели помощи – три женщины, которым исполнилось 97 лет. Они проживают в Киевской и Николаевской областях.

По данным министерстова, 75% всех денег были израсходованы на строительные материалы в небольших местных магазинах, строительные работы также заказаны у физических лиц-предпринимателей.

Вера Касиян
компенсанциямининфраструктурыразрушенное жильеєвідновлення
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