За програмою єВідновлення виплатили перший мільярд – в яких областях найбільше

За програмою компенсації за пошкоджене житло єВідновлення, яка стартувала у травні, держава виплатила понад мільйон гривень. Допомогу на ремонт квартир і будинків, які були пошкоджені через російські обстріли, отримали 12 146 українців. Про це повідомило Мінінфраструктури.

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Заяви на отримання компенсації подали понад 41 000 людей. Найбільше їх надійшло з територій, які були під окупацією або розташовані поблизу кордону з Росією.

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Серед лідерів за поданими заявами:

→ Харківська – 16 026 заяв;

→ Київська – 8410;

→ Миколаївська – 3242;

→ Херсонська – 2912;

→ Донецька – 2620.

За числом виплачених компенсацій лідирують:

→ Харків - 7000;

→ Ірпінь – 3000;

→ Ізюм – 1600;

→ Миколаїв – 1300;

→ Балаклія – 1300.

Понад третина (35%) з тих, хто взяв участь у програмі єВідновлення – це люди, яким за 60 років.

Найстарші одержувачі допомоги – три жінки, яким виповнилося 97 років. Вони проживають на Київщині та Миколаївщині.

За даними міністерства, 75% всіх грошей були витрачені на будівельні матеріали у невеликих місцевих магазинах, будівельні роботи також замовлені у фізичних осіб-підприємців.