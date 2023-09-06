За програмою єВідновлення виплатили перший мільярд – в яких областях найбільше
За програмою компенсації за пошкоджене житло єВідновлення, яка стартувала у травні, держава виплатила понад мільйон гривень. Допомогу на ремонт квартир і будинків, які були пошкоджені через російські обстріли, отримали 12 146 українців. Про це повідомило Мінінфраструктури.
Заяви на отримання компенсації подали понад 41 000 людей. Найбільше їх надійшло з територій, які були під окупацією або розташовані поблизу кордону з Росією.
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Серед лідерів за поданими заявами:
→ Харківська – 16 026 заяв;
→ Київська – 8410;
→ Миколаївська – 3242;
→ Херсонська – 2912;
→ Донецька – 2620.
За числом виплачених компенсацій лідирують:
→ Харків - 7000;
→ Ірпінь – 3000;
→ Ізюм – 1600;
→ Миколаїв – 1300;
→ Балаклія – 1300.
Понад третина (35%) з тих, хто взяв участь у програмі єВідновлення – це люди, яким за 60 років.
Найстарші одержувачі допомоги – три жінки, яким виповнилося 97 років. Вони проживають на Київщині та Миколаївщині.
За даними міністерства, 75% всіх грошей були витрачені на будівельні матеріали у невеликих місцевих магазинах, будівельні роботи також замовлені у фізичних осіб-підприємців.
- 10 травня 2023 року в Україні запустили програму компенсації за пошкоджене житло єВідновлення.
- 30 травня Кабмін запустив другий етап єВідновлення – компенсації за повністю зруйноване житло.
- 14 червня програму розширили на підтоплені регіони.
- У липні єВідновлення розширили на тих, хто зробив ремонти власним коштом. Виплати плануються з осені.
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