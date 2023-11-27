єВідновлення розширили на співвласників зруйнованого житла
Програма компенсації за пошкоджене житло єВідновлення стала доступною для співвласників зруйнованого житла. Вони можуть подати заяву в Дії та отримати компенсацію, повідомило Міністерство цифрової трансформації.
"Раніше подати заяву в Дії на одержання компенсації за зруйноване житло могли лише одноосібні власники квартири чи будинку. Тепер зробити це можуть і співвласники знищених домівок. Для цього їм необхідно разом подати в застосунку одну спільну заяву або декілька окремих", – сказано в повідомленні.
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Після цього комісія органу місцевого самоврядування опрацює повідомлення та визначить суму компенсації для кожного співвласника відповідно до його частки у власності. Кожен з них отримає окремий житловий сертифікат у Дії.
Його можна буде використати, щоб самостійно придбати нову квартиру чи будинок. Або обʼєднати житлові сертифікати з іншими людьми, щоб разом придбати нове спільне житло.
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Щоб скористатися сертифікатом, потрібно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості за згодою всіх співвласників. Робити це необхідно виключно після того, як кожен з них отримає житловий сертифікат.
За даними Мінцифри, українці вже подали 6400 заяв про зруйноване майно, щоб отримати компенсацію за програмою єВідновлення й придбати нову квартиру чи будинок. З них 827 людей уже мають згенеровані сертифікати, які підтверджують суму компенсації.
- У листопаді 2023 року у програму виплат за знищене житло увійшов окупований Мелітополь.