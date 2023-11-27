єВідновлення розширили на співвласників зруйнованого житла

Раніше подати заяву в Дії на одержання компенсації могли лише одноосібні власники житла. Тепер послуга доступна для співвласників

Програма компенсації за пошкоджене житло єВідновлення стала доступною для співвласників зруйнованого житла. Вони можуть подати заяву в Дії та отримати компенсацію, повідомило Міністерство цифрової трансформації.

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"Раніше подати заяву в Дії на одержання компенсації за зруйноване житло могли лише одноосібні власники квартири чи будинку. Тепер зробити це можуть і співвласники знищених домівок. Для цього їм необхідно разом подати в застосунку одну спільну заяву або декілька окремих", – сказано в повідомленні.

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