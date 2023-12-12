До 500 000 грн: за єВідновленням почали виплачувати гроші на капремонт житла
За програмою єВідновлення розпочалися виплати грошової компенсації на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
Розмір компенсацій – щонайбільше 350 000 грн для квартири й 500 000 грн – для приватного будинку.
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Також уряд розширив можливості для подання заявок на участь у єВідновлення.
"Тепер це можна зробити не лише через Дію, а й через ЦНАП і нотаріусів. Це збільшить коло учасників програми", – заявив Шмигаль.
За словами прем'єра, вже понад 26 000 сімей отримали гроші на ремонт свого житла.
Загальна сума виплат за програмою – понад 2 млрд грн.
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- 27 листопада єВідновлення розширили на співвласників зруйнованого житла.
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