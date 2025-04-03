"Болезненный и неприятный удар". Туск оценил потенциальные потери Польши от пошлин Трампа
Премьер-министр Польши Дональд Туск оценил влияние новых американских пошлин на экономику. По предварительной оценке, они могут сократить ВВП Польши на 0,4%.
Это означает, что, по самым скромным подсчетам, потери превысят 10 млрд злотых (около $2,6 млрд).
"Болезненный и неприятный удар, потому что он исходит от нашего ближайшего союзника, но мы его выдержим. Наша дружба также должна выдержать это испытание", – написал Туск в соцсети X.
Według wstępnej oceny nowe amerykańskie cła mogą zmniejszyć polski PKB o 0,4 proc., czyli w ostrożnym uproszczeniu straty przekroczą 10 miliardów złotych. Cios dotkliwy i przykry, bo od najbliższego sojusznika, ale go przetrzymamy. Nasza przyjaźń🇵🇱🇺🇸też musi przetrwać tę próbę.— Donald Tusk (@donaldtusk) April 3, 2025
2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении универсального тарифа в размере 10% на все импортные товары из всех стран. Для Европейского Союза этот показатель будет составлять 20%. Универсальный тариф вступит в силу 5 апреля, а тарифы для отдельных стран – 9 апреля.
- Для Украины размер пошлины составляет 10%. Первая вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко считает, что новые американские пошлины не являются критическими для Украины и в основном ударят по малым производителям.
- В аналитической компании ASAP Agri считают, что решение США ввести таможенную пошлину на все импортные товары может открыть окно возможностей для украинской кукурузы.