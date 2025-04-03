"Болезненный и неприятный удар". Туск оценил потенциальные потери Польши от пошлин Трампа
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Премьер-министр Польши Дональд Туск оценил влияние новых американских пошлин на экономику. По предварительной оценке, они могут сократить ВВП Польши на 0,4%.

Это означает, что, по самым скромным подсчетам, потери превысят 10 млрд злотых (около $2,6 млрд).

"Болезненный и неприятный удар, потому что он исходит от нашего ближайшего союзника, но мы его выдержим. Наша дружба также должна выдержать это испытание", – написал Туск в соцсети X.

2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении универсального тарифа в размере 10% на все импортные товары из всех стран. Для Европейского Союза этот показатель будет составлять 20%. Универсальный тариф вступит в силу 5 апреля, а тарифы для отдельных стран – 9 апреля.

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