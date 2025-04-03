"Болючий і прикрий удар". Туск оцінив потенційні втрати Польщі від мит Трампа

Фото: EPA

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оцінив вплив нових американських мит на економіку. За попередньою оцінкою, вони можуть скоротити ВВП Польщі на 0,4%.

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Це означає, що, за найскромнішими підрахунками, втрати перевищать 10 млрд злотих (близько $2,6 млрд).

"Болючий і неприємний удар, тому що його завдав наш найближчий союзник, але ми його витримаємо. Наша дружба також має витримати це випробування", – написав Туск у соцмережі X.

Według wstępnej oceny nowe amerykańskie cła mogą zmniejszyć polski PKB o 0,4 proc., czyli w ostrożnym uproszczeniu straty przekroczą 10 miliardów złotych. Cios dotkliwy i przykry, bo od najbliższego sojusznika, ale go przetrzymamy. Nasza przyjaźń🇵🇱🇺🇸też musi przetrwać tę próbę. — Donald Tusk (@donaldtusk) April 3, 2025

2 квітня президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження універсального тарифу в розмірі 10% на всі імпортні товари з усіх країн. Для Європейського Союзу цей показник становитиме 20%. Універсальний тариф набуде чинності 5 квітня, а тарифи для окремих країн – 9 квітня.