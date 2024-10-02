Болгария призналась, что не знает, сколько российских денег "влито" в ее экономику

Фото: depositphotos.com

Болгария не имеет точного представления о масштабах и характере российских инвестиций в экономику страны. Об этом заявила министр юстиции Мария Павлова в ответ на парламентский запрос, пишет Euractiv.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По словам Павловой, в Болгарии работают около 12 000 компаний с российским капиталом. Из них 4492 компании владеют землей, однако нет информации о том, какая часть этих активов приходится на сельскохозяйственные угодья, пастбища или леса.

Болгария также не имеет точных данных, сколько недвижимости в стране принадлежит россиянам. До 2018 года в Болгарии не было требования указывать гражданство покупателя недвижимости. С 2018 года, когда эту норму убрали, россияне купили 7472 объекта недвижимости. Однако правительство не знает, какие объекты недвижимости были куплены гражданами РФ до 2018 года.

Пять лет назад Генеральное консульство России в Болгарии объявило, что более 400 000 граждан РФ владеют почти 500 000 объектов недвижимости в восточной Болгарии на 15 млрд евро. Эти цифры никогда официально не подтверждались, указывают в Euractiv.

Согласно официальной статистике Болгарского народного банка российские инвестиции в Болгарию неуклонно сокращаются с начала войны в Украине.

В первой половине 2024 года большая часть иностранных инвестиций в Болгарию поступила из Нидерландов (269,5 млн евро), Австрии (225 млн евро) и Греции (160,5 млн евро), тогда как наибольший отток пришелся на российский капитал — 184,4 млн евро вывели российские компании.

Болгария до сих пор не вводила санкции в отношении граждан России и их имущества в стране, поскольку парламент отказался принять необходимое законодательство для реализации европейских санкций.

В январе суд в Софии постановил, что крупные здания, принадлежащие России, могут быть арестованы в рамках европейских санкций, однако до сих пор этого не произошло.