Болгарія зізналася, що не знає, скільки російських грошей "влито" в її економіку

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Болгарія не має точного уявлення про масштаби та характер російських інвестицій в економіку країни. Про це заявила міністерка юстиції Марія Павлова у відповідь на парламентський запит, пише Euractiv.

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За словами Павлової, у Болгарії працюють близько 12 000 компаній із російським капіталом. З них 4492 компанії володіють землею, проте немає інформації про те, яка частина цих активів припадає на сільськогосподарські угіддя, пасовища чи ліси.

Болгарія також не має точних даних, скільки нерухомості в країні належить росіянам. До 2018 року у Болгарії не було вимоги вказувати громадянство покупця нерухомості. З 2018 року, коли цю норму прибрали, росіяни купили 7472 об'єкти нерухомості. Проте уряд не знає, які об'єкти нерухомості купили громадяни РФ до 2018 року.

П'ять років тому Генеральне консульство Росії в Болгарії оголосило, що понад 400 000 громадян РФ володіють майже 500 000 об'єктів нерухомості в східній Болгарії на 15 млрд євро. Ці цифри ніколи офіційно не підтверджувалися, зазначають в Euractiv.

За офіційною статистикою Болгарського народного банку російські інвестиції в Болгарію неухильно скорочуються від початку війни в Україні.

У першій половині 2024 року більшість іноземних інвестицій до Болгарії надійшла з Нідерландів (269,5 млн євро), Австрії (225 млн євро) та Греції (160,5 млн євро), тоді як найбільший відтік припав на російський капітал – 184,4 млн євро вивели російські компанії.

Болгарія досі не запровадила санкції щодо громадян Росії та їхнього майна в країні, оскільки парламент відмовився ухвалити необхідне законодавство для реалізації європейських санкцій.

У січні суд у Софії ухвалив, що великі будівлі, які належать Росії, можуть бути заарештовані в рамках європейських санкцій, проте досі цього не сталося.