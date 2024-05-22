Большинство американцев ошибочно полагают, что США в рецессии, и винят в ней Байдена
Фото: depositphotos.com

Большинство американцев ошибочно считают, что США находятся в рецессии (хотя в последний раз это было в 2020 году), и винят в ней президента Джо Байдена. Об этом свидетельствует опрос Harris, проведенный по заказу Guardian.

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Опрос выявил много неправильных представлений американцев об экономике страны:

→ 55% респондентов считают, что экономика сокращается, а 56% считают, что страна в рецессии, хотя ВВП растет;
→ 49% респондентов считают, что фондовый индекс S&P 500 падает, хотя в 2023 году он вырос на 24%, а в текущем году – на 12%;
→ 49% респондентов считают, что безработица в США находится на 50-летнем максимуме, хотя ситуация противоположная – безработица близка к 50-летнему минимуму;
→ 72% респондентов считают, что инфляция растет, хотя на самом деле она всего 3,4%, что гораздо ниже пиковых показателей во время пандемии COVID-19

Около 58% опрошенных сказали, что экономика США ухудшается из-за плохого управления со стороны Белого дома.

"Американцы этими цифрами говорят: "Экономисты могут утверждать, что дела улучшаются, но там, где я живу, это не чувствуется"", — прокомментировал результаты опроса генеральный директор Harris Poll Джон Герзема.

В опросе приняли участие 2119 американцев, исследования проводились с 10 по 12 мая 2024 года.

  • В ноябре 2023 года Financial Times написала, что Байден не проходит тест Рейгана ("стало ли лучше жить за последние четыре года"), поэтому его переизбрание на второй срок под большим сомнением.
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