Більшість американців помилково думають, що США у рецесії, і звинувачують у ній Байдена

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Більшість американців помилково думають, що США перебувають у рецесії (хоча востаннє це було у 2020 році), і звинувачують у ній президента Джо Байдена. Про це свідчить опитування Harris, проведене на замовлення Guardian.

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Опитування виявило багато неправильних уявлень американців про економіку країни:

→ 55% респондентів вважають, що економіка скорочується, а 56% вважають, що країна в рецесії, хоча ВВП зростає;

→ 49% респондентів вважають, що фондовий індекс S&P 500 падає, хоча у 2023 році він зріс на 24%, а цього року – на 12%;

→ 49% респондентів вважають, що безробіття у США перебуває на 50-річному максимумі, хоча ситуація протилежна – безробіття близьке до 50-річного мінімуму;

→ 72% респондентів вважають, що інфляція зростає, хоча насправді вона всього 3,4%, що набагато нижче пікових показників під час пандемії COVID-19

Близько 58% опитаних сказали, що економіка США погіршується через погане управління з боку Білого дому.

"Американці цими цифрами кажуть: "Економісти можуть говорити, що справи покращуються, але там де, я живу, це не відчувається", – прокоментував результати опитування генеральний директор Harris Poll Джон Герзема.

В опитуванні взяли участь 2119 американців, дослідження проводились з 10 до 12 травня 2024 року.