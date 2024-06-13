Большинство украинцев в Польше уже не имеют денег, которые заработали в Украине — опрос

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В Польше 60% украинцев не пользовались деньгами, заработанными в Украине за последние 12 месяцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, проведенного по заказу Национального банка Украины.

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Собственными сбережениями еще пользуются 27% украинцев в Польше, 10% пользовались деньгами семьи, 3% имели отдаленную работу в Украине.

Среди тех, кто за последние 12 месяцев, пользовался деньгами, заработанными в Украине, 53% говорят, что сумма ежемесячных расходов изменилась, 47% не изменили свои расходы.

Среди изменивших сумму расходов 20% говорят, что это связано с появлением работы в Польше, 15% признались, что закончились деньги, заработанные в Украине, 4% потеряли отдаленную работу в Украине и 4% сказали, что родственники прекратили поддержку. Остальные (57%) не указали причину.

Опрос проводился в течение марта-мая 2024 года среди 1315 украинцев, которые устраивались на работу в Польше через Gremi Personal.

На вопрос "Каким был ваш статус на момент устройства на работу в Польше?" 38% ответили, что уже работали по найму в Польше, 18% временно не работали, но искали работу, 9% – студенты или ученики, 3% работали удаленно, 2% вели домашнее хозяйство, 26% имели другой статус.

В агентстве отмечают, что те 60% украинцев, кто уже не пользуется деньгами, заработанными в Украине, приспособились к жизни в Польше и на фоне продолжения программы защиты беженцев пока не планируют возвращаться.

"Мы считаем, что первоочередной задачей для Украины является разработка стратегии возврата тех 40% граждан, которые тратят свои деньги за пределами страны. Эти люди, вероятно, еще не успели полностью ассимилироваться в новых условиях и не имеют долгосрочных планов оставаться за границей", — прокомментировал Евгений Кириченко, основатель Gremi Personal.

Согласно мартовскому опросу агентства 43% находившихся в Польше украинцев заявляли, что им трудно определиться относительно возвращения на Украину, 19% ответили, что планируют остаться в Польше, 15% не вернутся в ближайшие пять лет, 13% вернутся в течение полугода и 10% — в течение года.