Більшість українців у Польщі вже не мають грошей, які заробили в Україні — опитування

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У Польщі 60% українців не користувалися грошима, заробленими в Україні за останні 12 місяців. Про це свідчать результати опитування аналітичного центру міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal, проведеного на замовлення Національного банку України.

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Власними заощадженнями ще користуються 27% українців у Польщі, 10% користувалися грошима сім'ї, 3% мали віддалену роботу в Україні.

Серед тих, хто за останні 12 місяців користувався грошима, заробленими в Україні, 53% кажуть, що сума щомісячних витрат змінилася, 47% не змінили свої витрати.

Серед тих, в кого змінилися витрати, 20% кажуть, що це пов'язано з появою роботи в Польщі, 15% зізналися, що закінчилися гроші, зароблені в Україні, 4% втратили віддалену роботу в Україні й 4% сказали, що родичі припинили підтримку. Інші (57%) не вказали причину.

Опитування проводилося протягом березня-травня 2024 року серед 1315 українців, які влаштовувалися на роботу у Польщі через Gremi Personal.

На запитання "Яким був ваш статус на момент влаштування на роботу в Польщі?" 38% відповіли, що вже працювали за наймом у Польщі, 18% тимчасово не працювали, але шукали роботу, 9% – студенти чи учні, 3% працювали віддалено, 2% вели домашнє господарство, 26% мали інший статус.

В агентстві зазначають, що ті 60% українців, хто вже не користується грошима, заробленими в Україні, пристосувалися до життя в Польщі й на тлі продовження програми захисту біженців поки що не планують повертатися.

"Ми вважаємо, що першочерговим завданням для України є розробка стратегії повернення тих 40% громадян, які витрачають свої гроші за межами країни. Ці люди, ймовірно, ще не встигли повністю асимілюватися у нових умовах і не мають довгострокових планів залишатися за кордоном", — прокоментував Євген Кириченко, засновник Gremi Personal.

Згідно з березневим опитуванням агентства, 43% українців, які перебували у Польщі, заявляли, що їм важко визначитися щодо повернення в Україну, 19% відповіли, що планують залишитися в Польщі, 15% не повернуться протягом найближчих п'яти років, 13% повернуться протягом пів року і 10% – протягом року.