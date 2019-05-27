Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.05.2019, 16:40

Борьба за независимость: НБУ запустил тематический сайт

Борьба за независимость: НБУ запустил тематический сайт

Нацбанк запустил сайт для борьбы с манипуляциями и ложной интерпретацией данных

Национальный банк Украины видит угрозу в последних решениях судов о незаконности национализации ПриватБанка и поэтому запустил тематический сайт, на котором приводит все факты, угрожающие независимости его как регулятора. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Последние решения судов о незаконности национализации ПриватБанка разрушают мандат Национального банка на регулирование банковского сектора. Ведь НБУ имеет закрепленную законом "О Национальном банке" функцию по проведению инспекционных проверок в банках для эффективного контроля и надзора за ними", - говорится в сообщении.

В НБУ считают, что общество должно иметь возможность знать о манипуляции фактами и их ложной интерпретации и делать соответствующие выводы.

На 27 мая угрозу независимости НБУ представляют шесть политических заявлений, шесть судебных исков, восемь судебных решений и 12 заявлений олигархов.

Ранее сообщалось, что НБУ обжаловал решения Окружного админсуда Киева по иску связанной с Игорем Коломойским компании Triantal Investments Ltd об отмене решения НБУ, которым определен перечень связанных с ПриватБанком физических и юридических лиц.

Отправить:
Распечатать:
Теги: национализация Приватбанка, нацбанк, НБУ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 