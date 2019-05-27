Борьба за независимость: НБУ запустил тематический сайт

Национальный банк Украины видит угрозу в последних решениях судов о незаконности национализации ПриватБанка и поэтому запустил тематический сайт, на котором приводит все факты, угрожающие независимости его как регулятора. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Последние решения судов о незаконности национализации ПриватБанка разрушают мандат Национального банка на регулирование банковского сектора. Ведь НБУ имеет закрепленную законом "О Национальном банке" функцию по проведению инспекционных проверок в банках для эффективного контроля и надзора за ними", - говорится в сообщении.

В НБУ считают, что общество должно иметь возможность знать о манипуляции фактами и их ложной интерпретации и делать соответствующие выводы.

На 27 мая угрозу независимости НБУ представляют шесть политических заявлений, шесть судебных исков, восемь судебных решений и 12 заявлений олигархов.

Ранее сообщалось, что НБУ обжаловал решения Окружного админсуда Киева по иску связанной с Игорем Коломойским компании Triantal Investments Ltd об отмене решения НБУ, которым определен перечень связанных с ПриватБанком физических и юридических лиц.