UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Боррель предложил странам ЕС выделить еще 3,5 млрд евро на военную помощь Украине

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 12:07
Боррель предложил странам ЕС выделить еще 3,5 млрд евро на военную помощь Украине - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель предложил странам ЕС добавить 3,5 млрд евро в Европейский фонд мира (EPF), используемый в том числе для финансирования военной помощи Украине. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.  

По словам источников, Боррель обратился к правительствам стран ЕС с просьбой поднять финансовый потолок EPF, из которого уже выделено около 4,6 млрд евро на военную помощь Украине. "Он только что сделал предложение", — цитирует издание европейского дипломата. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Предложение Борреля требует одобрения национальных правительств ЕС. В декабре прошлого года они договорились, что в случае необходимости такое увеличение может быть оправданно. 

Фонд, созданный в 2021 году, был задуман в ЕС как инструмент помощи развивающимся странам для закупки военной техники. После вторжения России совет фонда, состоящий из 27 членов, решил использовать средства EPF для финансирования поставки вооружений в Украину.  

Фонд отделен от бюджета ЕС, который не финансирует военные операции. 

Из-за войны EPF израсходовал деньги гораздо быстрее, чем планировалось. Первоначально его бюджет составлял 5 млрд евро, рассчитанный до 2027 года. Этот потолок уже поднимался один раз, на 2 млрд евро, в декабре минувшего года. 

Фонд позволяет странам ЕС, поставляющим Украине оружие и боеприпасы, требовать возмещения части их стоимости. Страны ЕС вносят свой вклад в фонд, в зависимости от размера их экономики. 

Поскольку средства фонда на исходе, внешнеполитическое ведомство ЕС стремится увеличить бюджет EPF для финансирования военной помощи другим странам, а также Украине. 

"Суть Европейского фонда мира… носит универсальный характер. Он задумывался не для Украины, а для любого конфликта, с которым мог бы справиться Европейский Союз", — объяснил источник Euractiv. 

Роман Брыль
военная помощь УкраинеевросоюзБоррельЕвропейский фонд мирапоставки вооружения
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 