Боррель предложил странам ЕС выделить еще 3,5 млрд евро на военную помощь Украине

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель предложил странам ЕС добавить 3,5 млрд евро в Европейский фонд мира (EPF), используемый в том числе для финансирования военной помощи Украине. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

По словам источников, Боррель обратился к правительствам стран ЕС с просьбой поднять финансовый потолок EPF, из которого уже выделено около 4,6 млрд евро на военную помощь Украине. "Он только что сделал предложение", — цитирует издание европейского дипломата.

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Предложение Борреля требует одобрения национальных правительств ЕС. В декабре прошлого года они договорились, что в случае необходимости такое увеличение может быть оправданно.

Фонд, созданный в 2021 году, был задуман в ЕС как инструмент помощи развивающимся странам для закупки военной техники. После вторжения России совет фонда, состоящий из 27 членов, решил использовать средства EPF для финансирования поставки вооружений в Украину.

Фонд отделен от бюджета ЕС, который не финансирует военные операции.

Из-за войны EPF израсходовал деньги гораздо быстрее, чем планировалось. Первоначально его бюджет составлял 5 млрд евро, рассчитанный до 2027 года. Этот потолок уже поднимался один раз, на 2 млрд евро, в декабре минувшего года.

Фонд позволяет странам ЕС, поставляющим Украине оружие и боеприпасы, требовать возмещения части их стоимости. Страны ЕС вносят свой вклад в фонд, в зависимости от размера их экономики.

Поскольку средства фонда на исходе, внешнеполитическое ведомство ЕС стремится увеличить бюджет EPF для финансирования военной помощи другим странам, а также Украине.

"Суть Европейского фонда мира… носит универсальный характер. Он задумывался не для Украины, а для любого конфликта, с которым мог бы справиться Европейский Союз", — объяснил источник Euractiv.

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