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Боррель запропонував країнам ЄС надати ще 3,5 млрд євро на військову допомогу Україні

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 12:07
Боррель запропонував країнам ЄС надати ще 3,5 млрд євро на військову допомогу Україні - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Голова зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель запропонував країнам ЄС додати 3,5 млрд євро до Європейського фонду миру (EPF), який використовується, зокрема, для фінансування військової допомоги Україні. Про це повідомляє Euractiv із посиланням на джерела в дипломатичних колах ЄС.

За словами джерел, Боррель звернувся до урядів країн ЄС із проханням підвищити фінансову стелю EPF, з якої вже виділено близько 4,6 млрд євро на військову допомогу Україні. "Він щойно зробив пропозицію", – цитує видання європейського дипломата.

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Пропозиція Борреля потребує схвалення національних урядів ЄС. У грудні минулого року вони домовилися, що у разі потреби таке збільшення може бути виправдане.

Фонд, створений у 2021 році, був задуманий в ЄС як інструмент допомоги країнам, що розвиваються, для закупівлі військової техніки. Після вторгнення Росії рада фонду, що складається з 27 членів, вирішила використати кошти EPF для фінансування постачання озброєнь в Україну.

Фонд відокремлений від бюджету ЄС, який не фінансує військові операції.

Через війну EPF витратив гроші набагато швидше, ніж планувалося. Спочатку його бюджет становив 5 млрд євро, розрахований до 2027 року. Ця стеля вже підіймалися один раз, на 2 млрд євро, у грудні минулого року.

Фонд дозволяє країнам ЄС, які постачають Україні зброю та боєприпаси, вимагати відшкодування частини їхньої вартості. Країни ЄС роблять свій внесок у фонд, залежно від розміру їхньої економіки.

Оскільки кошти фонду закінчуються, зовнішньополітичне відомство ЄС прагне збільшити бюджет EPF для фінансування військової допомоги іншим країнам, а також Україні.

"Суть Європейського фонду миру... має універсальний характер. Він створювався не для України, а для будь-якого конфлікту, з яким міг би впоратися Європейський Союз", – пояснило джерело Euractiv.

Роман Бриль
євросоюзЖозеп Боррельвійськова допомога Україніпостачання озброєнняЄвропейський фонд миру
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