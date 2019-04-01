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01.04.2019, 17:57

Brexit обходится Великобритании в 600 млн фунтов в неделю

Brexit обходится Великобритании в 600 млн фунтов в неделю

Экономисты Goldman Sachs подсчитали, сколько британская экономика теряет из-за неопределенности с Brexit

Неопределенность в процессе выхода Великобритании из Европейского Союза стоит экономике страны 600 млн фунтов ($785 млн). Об этом говорится в отчете Goldman Sachs, передает Reuters.

По оценкам экономистов, в конце 2018 года Brexit стоил пятой по величине экономике мира почти 2,5% ВВП по сравнению с темпами ее роста до голосования о выходе из ЕС в 2016 году.

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В Goldman Sachs считают, что неопределенность Brexit является основной причиной экономических потерь, поскольку они сосредоточены на инвестициях.

Вероятность безрезультатного сценария Brexit аналитики оценивают в 15% и считают, что в этом случае ВВП Великобритании упадет на 5,5%, а глобальный кризис доверия приведет к снижению курса фунта на 17%.

Экономисты прогнозируют, что европейские страны будут наиболее подвержены этому сценарию и могут потерять около 1% реального ВВП.

Если же выход состоится с подписанием соглашения, то это позволит частично ликвидировать спад британской экономики в результате частичного переноса производств за границу. Эксперты считают, что при таком сценарии ВВП Великобритании вырастет на 1,75%, а фунт - на 6%.

Сценарий, при котором Британия останется в ЕС, приведет в итоге к тому, что она полностью окупит связанные с Brexit издержки производства и восстановит доверия бизнеса, а фунт подорожает на 10%.

В целом, экономисты отмечают, что снижение темпов экономического роста в Великобритании наиболее ощутимо в странах ориентированных на экспорт в Великобританию, таких как Германия и Франция.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй планирует четвертое голосование по своему плану выхода Великобритании из состава Евросоюза. После провала третьего голосования Мэй заявила о необходимости найти "альтернативный путь вперед".

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании отклонило петицию с 5,8 млн подписей граждан, требующих отмены BrexitВ феврале правительство Великобритании заявляло о готовности выплатить 39 млрд фунтов стерлингов ЕС даже в случае выхода из блока без соглашения

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Теги: Великобритания, Goldman Sachs, brexit
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