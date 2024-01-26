Британия прервала переговоры о свободной торговле с Канадой. Условия хуже, чем до Brexit

Британия и Канада все еще торгуют между собой по правилам Евросоюза

Фото: depositphotos.com

Переговоры между Великобританией и Канадой по торговому соглашению после Brexit прервались после почти двух лет консультаций. Об этом пишет ВВС.

Канада настаивает на том, чтобы Великобритания ослабила запрет на говядину, обработанную гормонами, который фактически лишает канадских фермеров доступа на британский рынок. Также Канада готовится ввести налоги на импорт британских сыров в размере до 245% и новые пошлины на британские автомобили.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Британия отказывается идти на уступки Канаде и выступает против введения пошлин поскольку это будет означать, что торговые условия будут хуже, чем когда обоюдная торговля регулировалась соглашением Евросоюза с Канадой.

Это первый случай, когда Великобритания официально приостановила переговоры с торговым партнером с момента официального выхода из торгового режима ЕС в 2021 году.

Торговля между двумя странами в настоящее время осуществляется в соответствии с условиями соглашения, которое Великобритания продлила со времени своего членства в ЕС.

"Мы по-прежнему открыты для возобновления переговоров с Канадой в будущем, чтобы построить более прочные торговые отношения," – прокомментировали в пресс-службе британского правительства. И добавили, что уже нанесен ущерб британской экономике и сельскохозяйственному сектору, после полной либерализации торговых соглашений с Австралией и Новой Зеландией.

В Министерстве торговли Канады заявили, что страна "не будет вести переговоры по соглашению, которое невыгодно для канадцев и невыгодно для канадского бизнеса, фермеров и рабочих".

Переговоры между двумя странами о заключении двухстороннего торгового соглашения ведутся с марта 2022 года.

30 октября 2023 года ЕС и Австралия провалили финальные переговоры о свободной торговле. Уперлись в баранину.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube