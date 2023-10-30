ЕС и Австралия провалили финальные переговоры о свободной торговле. Уперлись в баранину
Европейский Союз и Австралия не смогли завершить переговоры по соглашению о свободной торговле из-за разногласий относительно доступа на сельскохозяйственные рынки. Об этом пишет Euractiv.
ЕС отказал в расширении доступа на европейский рынок австралийской баранине и говядине, против которого вступает Франция и Ирландия.
Работа над соглашением о свободной торговле началась в 2018 году и была приостановлена в 2021 году после того, как Австралия отказалась от предложения Франции в пользу США и Великобритании в сделке по подводным лодкам.
В июле 2023 года торговая сделка была близка к завершению, но Австралию не устроили финальные предложения ЕС по доступу на сельхозрынки.
После этого переговоры продолжались на техническом уровне и должны были завершиться 29 октября в Осаке.
Сельскохозяйственные лобби в Австралии и Европе активно участвуют в переговорах и оказывают давление на чиновников, принимающих финальное решение.
Еврокомиссия стремится подписать соглашение до конца года, поскольку выборы в ЕС в середине 2024 года могут изменить кадровый состав переговорщиков и приоритеты.
По словам министра торговли Австралии Дона Фаррела, отсутствие прогресса в Осаке означает, что переговоры приостанавливаются на некоторое время.
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