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ЕС и Австралия провалили финальные переговоры о свободной торговле. Уперлись в баранину

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2023, 15:37
ЕС и Австралия провалили финальные переговоры о свободной торговле. Уперлись в баранину - Фото
Фото: depositphotos.com

Европейский Союз и Австралия не смогли завершить переговоры по соглашению о свободной торговле из-за разногласий относительно доступа на сельскохозяйственные рынки. Об этом пишет Euractiv.

ЕС отказал в расширении доступа на европейский рынок австралийской баранине и говядине, против которого вступает Франция и Ирландия. 

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Работа над соглашением о свободной торговле началась в 2018 году и была приостановлена ​​в 2021 году после того, как Австралия отказалась от предложения Франции в пользу США и Великобритании в сделке по подводным лодкам.

В июле 2023 года торговая сделка была близка к завершению, но Австралию не устроили финальные предложения ЕС по доступу на сельхозрынки.

После этого переговоры продолжались на техническом уровне и должны были завершиться 29 октября в Осаке.

Сельскохозяйственные лобби в Австралии и Европе активно участвуют в переговорах и оказывают давление на чиновников, принимающих финальное решение.

Еврокомиссия стремится подписать соглашение до конца года, поскольку выборы в ЕС в середине 2024 года могут изменить кадровый состав переговорщиков и приоритеты. 

По словам министра торговли Австралии Дона Фаррела, отсутствие прогресса в Осаке означает, что переговоры приостанавливаются на некоторое время.

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Роман Брыль
баранинаевросоюзАвстралиясвободная торговлядоступ на рынки
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