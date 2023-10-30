ЄС та Австралія провалили фінальні переговори про вільну торгівлю. Вперлися в баранину

Європейський Союз та Австралія не змогли завершити переговори щодо угоди про вільну торгівлю через розбіжності стосовно доступу на сільськогосподарські ринки. Про це пише Euractiv.

ЄС відмовив у розширенні доступу на європейський ринок австралійської баранини та яловичини, проти якого вступає Франція та Ірландія.

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Робота над угодою про вільну торгівлю розпочалася 2018 року й була призупинена 2021 року після того, як Австралія відмовилася від пропозиції Франції на користь США та Великої Британії щодо угоди про підводні човни.

У липні 2023 року торговельна угода була близькою до завершення, але Австралію не влаштували фінальні пропозиції ЄС щодо доступу на сільгоспринки.

Після цього переговори тривали на технічному рівні та мали завершитися 29 жовтня в Осаці.

Сільськогосподарські лобі в Австралії та Європі беруть активну участь у переговорах і чинять тиск на чиновників, які мають ухвалити фінальне рішення.

Єврокомісія прагне підписати угоду до кінця року, оскільки вибори у ЄС у середині 2024 року можуть змінити кадровий склад перемовників та пріоритети.

За словами міністра торгівлі Австралії Дона Фаррела, відсутність прогресу в Осаці означає, що переговори припиняються на якийсь час.

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