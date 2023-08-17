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Україна в повному обсязі запустила зону вільної торгівлі із Північною Македонією

Этот материал также доступен на русском
17.08.2023, 14:08
Україна в повному обсязі запустила зону вільної торгівлі із Північною Македонією - Фото
Фото: depositphotos.com

Україна змінила механізм митного оформлення товарів, які підлягають ліцензуванню у рамках угоди про зону вільної торгівлі з Північною Македонією. Це дозволило запустити у повному обсязі угоду про вільну торгівлю між країнами, повідомляє пресслужба міністерства економіки.

Лібералізація торгівлі з Північною Македонією посилює позиції українських виробників у європейських та світових ланцюжках доданої вартості, пояснюють у міністерстві.

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Зміна механізму митного оформлення полегшує взаємну торгівлю сільгосптоварами. Тепер компаніям не потрібно отримувати ліцензії на імпорт товарів із Північної Македонії у рамках тарифної квоти.

Розподіл тарифних квот відповідно до угоди про вільну торгівлю здійснюватиметься митними органами за принципом "перший прийшов – перший обслуговується".

Також українські аграрії отримали можливість використовувати компоненти продуктів, що виготовляються у Північній Македонії, для продукції, що продаватиметься в ЄС.

Важливим досягненням для України у зв'язку з угодою є приєднання Північної Македонії до Регіональної конвенції "Пан-Євро-Мед", яка встановлює ідентичні правила походження товарів, та до Сертифіката з перевезення товару EUR.1, що підтверджує статус преференційного походження товарів.

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Роман Бриль
МінекономікиПівнічна Македоніязона вільної торгівлівільна торгівля
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