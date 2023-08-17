Україна в повному обсязі запустила зону вільної торгівлі із Північною Македонією
Україна змінила механізм митного оформлення товарів, які підлягають ліцензуванню у рамках угоди про зону вільної торгівлі з Північною Македонією. Це дозволило запустити у повному обсязі угоду про вільну торгівлю між країнами, повідомляє пресслужба міністерства економіки.
Лібералізація торгівлі з Північною Македонією посилює позиції українських виробників у європейських та світових ланцюжках доданої вартості, пояснюють у міністерстві.
Зміна механізму митного оформлення полегшує взаємну торгівлю сільгосптоварами. Тепер компаніям не потрібно отримувати ліцензії на імпорт товарів із Північної Македонії у рамках тарифної квоти.
Розподіл тарифних квот відповідно до угоди про вільну торгівлю здійснюватиметься митними органами за принципом "перший прийшов – перший обслуговується".
Також українські аграрії отримали можливість використовувати компоненти продуктів, що виготовляються у Північній Македонії, для продукції, що продаватиметься в ЄС.
Важливим досягненням для України у зв'язку з угодою є приєднання Північної Македонії до Регіональної конвенції "Пан-Євро-Мед", яка встановлює ідентичні правила походження товарів, та до Сертифіката з перевезення товару EUR.1, що підтверджує статус преференційного походження товарів.
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