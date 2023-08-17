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Украина в полном объеме запустила зону свободной торговли с Северной Македонией

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 14:08
Украина в полном объеме запустила зону свободной торговли с Северной Македонией - Фото
Фото: depositphotos.com

Украина изменила механизм таможенного оформления товаров, подлежащих лицензированию в рамках соглашения о зоне свободной торговли с Северной Македонией. Это позволило запустить в полном объеме соглашение о свободной торговле между странами, сообщает пресс-служба министерства экономики.   

Либерализация торговли с Северной Македонией усиливает позиции украинских производителей в европейских и мировых цепочках добавленной стоимости, объясняют в министерстве. 

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Изменение механизма таможенного оформления упрощает взаимную торговлю сельхозтоварами. Теперь компаниям не нужно получать лицензии на импорт товаров из Северной Македонии в рамках тарифной квоты.  

Распределение тарифных квот в соответствии с соглашением о свободной торговле будет осуществляться таможенными органами по принципу "первый пришел – первый обслуживается". 

Также украинские аграрии получили возможность использовать компоненты продуктов, производимых в Северной Македонии, для продукции, которая будет продаваться в ЕС. 

Важным достижением для Украины в связи с соглашением является присоединение Северной Македонии к Региональной конвенции "Пан-Евро-Мед", устанавливающей идентичные правила происхождения товаров, и к Сертификату по перевозке товара EUR.1, подтверждающему статус преференциального происхождения товаров.   

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Роман Брыль
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