Украина в полном объеме запустила зону свободной торговли с Северной Македонией

Украина изменила механизм таможенного оформления товаров, подлежащих лицензированию в рамках соглашения о зоне свободной торговли с Северной Македонией. Это позволило запустить в полном объеме соглашение о свободной торговле между странами, сообщает пресс-служба министерства экономики.

Либерализация торговли с Северной Македонией усиливает позиции украинских производителей в европейских и мировых цепочках добавленной стоимости, объясняют в министерстве.

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Изменение механизма таможенного оформления упрощает взаимную торговлю сельхозтоварами. Теперь компаниям не нужно получать лицензии на импорт товаров из Северной Македонии в рамках тарифной квоты.

Распределение тарифных квот в соответствии с соглашением о свободной торговле будет осуществляться таможенными органами по принципу "первый пришел – первый обслуживается".

Также украинские аграрии получили возможность использовать компоненты продуктов, производимых в Северной Македонии, для продукции, которая будет продаваться в ЕС.

Важным достижением для Украины в связи с соглашением является присоединение Северной Македонии к Региональной конвенции "Пан-Евро-Мед", устанавливающей идентичные правила происхождения товаров, и к Сертификату по перевозке товара EUR.1, подтверждающему статус преференциального происхождения товаров.

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