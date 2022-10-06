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Украина и Северная Македония расширили зону свободной торговли

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 12:37
Украина и Северная Македония расширили зону свободной торговли - Фото
Фото: Денис Шмигаль/Facebook

Украина и Северная Македония подписали обновленное приложение к соглашению о свободной торговле, которое интегрирует рынки Украины и Северной Македонии с рынками ЕС, Турции, Молдовы, Грузии, Норвегии, Швейцарии и Израиля через общую систему правил происхождения ПанЕвроМед. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.   

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"Соглашение будет способствовать уменьшению цен на македонские товары, которые являются сырьем для перерабатывающих предприятий. Это главное преимущество для промышленности Украины. Теперь украинские производители могут использовать компоненты, производимые в Северной Македонии, для продукции, которая будет продаваться в ЕС", — прокомментировал премьер. 

Также, соглашение либерализует аграрные тарифы. Украина получит доступ к рынку продукции животного происхождения и готовой продукции, что будет способствовать наращиванию экспорта украинских сельхозтоваров. 

По словам министра сельского хозяйства Любчо Николовски соглашение позволит сельхоз производителям из Северной Македонии беспошлинно экспортировать в Украину капусту, яблоки, помидоры, огурцы, виноград и другие сельхозпродукты.  

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Роман Бриль
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экспорт в ЕС экспорт северная македония зона свободной торговли
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