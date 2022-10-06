Украина и Северная Македония расширили зону свободной торговли

Украина и Северная Македония подписали обновленное приложение к соглашению о свободной торговле, которое интегрирует рынки Украины и Северной Македонии с рынками ЕС, Турции, Молдовы, Грузии, Норвегии, Швейцарии и Израиля через общую систему правил происхождения ПанЕвроМед. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

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"Соглашение будет способствовать уменьшению цен на македонские товары, которые являются сырьем для перерабатывающих предприятий. Это главное преимущество для промышленности Украины. Теперь украинские производители могут использовать компоненты, производимые в Северной Македонии, для продукции, которая будет продаваться в ЕС", — прокомментировал премьер.

Также, соглашение либерализует аграрные тарифы. Украина получит доступ к рынку продукции животного происхождения и готовой продукции, что будет способствовать наращиванию экспорта украинских сельхозтоваров.

По словам министра сельского хозяйства Любчо Николовски соглашение позволит сельхоз производителям из Северной Македонии беспошлинно экспортировать в Украину капусту, яблоки, помидоры, огурцы, виноград и другие сельхозпродукты.

3 февраля 2022 года Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли.

29 сентября экспорт из Украины в страны ЕС превысил довоенный уровень.

4 октября украинский экспорт вышел на военный рекорд: впервые с февраля более $4 млрд.

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Роман Бриль

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