Британия выделила Украине более $180 млн на укрепление энергосистемы
Поврежденный трансформатор Черниговской ТЭС. Фото: Суспильне Чернигов

Великобритания выделила почти 150 млн фунтов стерлингов (более 180 млн долларов) на укрепление энергетического сектора Украины. Об этом заявил постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Холланд, сообщает пресс-служба правительства Британии.

"Великобритания активизирует усилия по поддержке Украины и выделила почти 150 млн фунтов стерлингов на укрепление энергетического сектора Украины. Мы продолжаем работать с партнерами по G7+, чтобы помочь Украине отремонтировать, защитить и восстановить ее энергетическую систему", – заявил он.

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По словам Холланда, Великобритания намерена предоставить Украине поддержку, необходимую для самозащиты и вытеснения России с суверенной территории Украины.

"Это единственный путь к справедливому и крепкому миру", – подчеркнул он.

  • С марта 2024 года Россия нанесла три массированных удара по энергосистеме Украины, выведя из строя до 7 ГВт мощностей генерации электроэнергии.
  • В результате ударов разрушены Днепровская ГЭС в Запорожье, Харьковская ТЭЦ-5, Змиевская и Трипольская ТЭС компании "Центрэнерго", Бурштынская и Ладыжинская ТЭС компании ДТЭК.
  • Министр энергетики Герман Галущенко сказал, что украинцам стоит запастись генераторами, пауэрбанками и готовиться к любым сценариям весной и летом.
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