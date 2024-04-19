Британия выделила Украине более $180 млн на укрепление энергосистемы

Украина получит более $180 млн от Великобритании на укрепление энергетического сектора

Поврежденный трансформатор Черниговской ТЭС. Фото: Суспильне Чернигов

Великобритания выделила почти 150 млн фунтов стерлингов (более 180 млн долларов) на укрепление энергетического сектора Украины. Об этом заявил постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Холланд, сообщает пресс-служба правительства Британии.

"Великобритания активизирует усилия по поддержке Украины и выделила почти 150 млн фунтов стерлингов на укрепление энергетического сектора Украины. Мы продолжаем работать с партнерами по G7+, чтобы помочь Украине отремонтировать, защитить и восстановить ее энергетическую систему", – заявил он.

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По словам Холланда, Великобритания намерена предоставить Украине поддержку, необходимую для самозащиты и вытеснения России с суверенной территории Украины.

"Это единственный путь к справедливому и крепкому миру", – подчеркнул он.