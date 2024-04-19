Британия выделила Украине более $180 млн на укрепление энергосистемы
Великобритания выделила почти 150 млн фунтов стерлингов (более 180 млн долларов) на укрепление энергетического сектора Украины. Об этом заявил постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Холланд, сообщает пресс-служба правительства Британии.
"Великобритания активизирует усилия по поддержке Украины и выделила почти 150 млн фунтов стерлингов на укрепление энергетического сектора Украины. Мы продолжаем работать с партнерами по G7+, чтобы помочь Украине отремонтировать, защитить и восстановить ее энергетическую систему", – заявил он.
По словам Холланда, Великобритания намерена предоставить Украине поддержку, необходимую для самозащиты и вытеснения России с суверенной территории Украины.
"Это единственный путь к справедливому и крепкому миру", – подчеркнул он.
- С марта 2024 года Россия нанесла три массированных удара по энергосистеме Украины, выведя из строя до 7 ГВт мощностей генерации электроэнергии.
- В результате ударов разрушены Днепровская ГЭС в Запорожье, Харьковская ТЭЦ-5, Змиевская и Трипольская ТЭС компании "Центрэнерго", Бурштынская и Ладыжинская ТЭС компании ДТЭК.
- Министр энергетики Герман Галущенко сказал, что украинцам стоит запастись генераторами, пауэрбанками и готовиться к любым сценариям весной и летом.