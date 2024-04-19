Британія виділила Україні понад $180 млн на зміцнення енергосистеми

Україна отримає понад $180 млн від Великої Британії на зміцнення енергетичного сектору

Пошкоджений траснформатор Чернігівської ТЕС. Фото: Суспільне Чернігів

Велика Британія виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів (понад 180 млн доларів) на зміцнення енергетичного сектору України. Про це заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Голланд, повідомляє пресслужба уряду Британії.

"Велика Британія активізує зусилля з підтримки України й виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів на зміцнення енергетичного сектору України. Ми продовжуємо працювати з партнерами по G7+, щоб допомогти Україні відремонтувати, захистити й відновити її енергетичну систему", – заявив він.

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За словами Голланда, Велика Британія має намір надати Україні підтримку, необхідну для самозахисту і витіснення Росії з суверенної території України.

"Це єдиний шлях до справедливого і міцного миру", – підкреслив він.