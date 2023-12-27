"Будет план – будет разговор". Министр финансов – о цене мобилизации для бюджета

Фото: Министерство финансов / Facebook

Министр финансов Сергей Марченко сказал, что не может спрогнозировать стоимость дополнительной мобилизации для бюджета на 2024 год. В интервью Forbes он объяснил, что у него пока недостаточно для этого информации.

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Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря назвал сумму 500 млрд грн, но, по словам Марченко, это упрощенный подход, который базируется на текущем количестве войска (более 1 млн человек) и размере фонда денежного довольствия (1 трлн грн).

"Но банальное добавление здесь не работает. Возникают вопросы: какие подразделения мы обеспечиваем, почему, мы финансируем по фактической численности или плановой, они обеспечены всем остальным, или эти дополнительные 500 000 – это, чтобы заместить существующие подразделения или для создания новых? Ответа на эти вопросы у меня нет", – сказал министр.

За один день увеличить армию на 500 000 человек невозможно, сказал министр, поэтому очевидно, что это увеличение будет растянуто во времени.

"Многие вопросы есть, и я в последнюю очередь хотел бы говорить о деньгах и нуждах. Потому что мы можем подумать о деньгах, но нам нужен план. Будет план – будет разговор", — сказал он.

"Учитывая, как складывается ситуация, на первый квартал дополнительной потребности не будет. Как дальше будет развиваться ситуация, будет видно от того, как будет обеспечена мобилизация. Потому что даже теоретически мобилизовать 500 000 человек – это очень, очень серьезный вызов", – сказал министр.