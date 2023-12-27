"Буде план – буде розмова". Міністр фінансів – про ціну мобілізації для бюджету

Сергій Марченко поки що не бачить потреби для перегляду держбюджету на 2024 рік через заплановану мобілізацію

Фото: Міністерство фінансів / Facebook

Міністр фінансів Сергій Марченко сказав, що не може спрогнозувати вартість додаткової мобілізації для бюджету на 2024 рік. В інтерв'ю Forbes він пояснив, що у нього поки недостатньо інформації для цього.

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Президент Володимир Зеленський на пресконференції 19 грудня назвав суму 500 млрд грн, але, за словами Марченка, це спрощений підхід, який базується на поточній кількості війська (понад 1 млн осіб) і розмірі фонду грошового забезпечення (1 трлн грн).

"Але банальне додавання тут не працює. Виникають питання: які підрозділи ми забезпечуємо, чому, ми фінансуємо по фактичній чисельності чи плановій, вони забезпечені всім іншим, чи ці додаткові 500 000 – це, щоб замістити існуючі підрозділи чи для створення нових? Відповіді на ці питання у мене немає", – сказав міністр.

За один день збільшити армію на 500 000 людей неможливо, сказав міністр, тому очевидно, що це збільшення буде розтягнуте в часі.

"Багато питань є, і я в останню чергу хотів би говорити про гроші й потреби. Бо ми можемо подумати про гроші, але нам потрібен план. Буде план – буде розмова", – сказав він.

"Враховуючи те, як складається ситуація, на перший квартал додаткової потреби не буде. Як далі буде розвиватися ситуація, буде видно від того, як буде забезпечена мобілізація. Бо навіть теоретично мобілізувати 500 000 осіб – це дуже, дуже серйозний виклик", – сказав міністр.