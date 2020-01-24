Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Бухгалтеров обязали сообщать о подозрительных операциях клиентов

Бухгалтеров обязали сообщать о подозрительных операциях клиентов
24.01.2020, 11:32

Частные бухгалтера должны будут проводить финмониторинг подозрительных транзакций своих клиентов

Бухгалтеры, оказывающие частные услуги, должны будут проверять финансовые операции своих клиентов и сообщать о подозрительных транзакциях в Государственную службу финансового мониторинга. Такую норму содержит закон о противодействии легализации доходов, который вступит в силу в апреле, рассказала изданию MC Today министр финансов Оксана Маркарова.

Ранее финансовые компании в обязательном порядке сообщали Госфинмониторинг об операциях от 150 000 грн в эквиваленте, а среди оснований для этого было аж 17 признаков. Теперь порог суммы поднят до 400 000 грн, а список признаков сокращен к четырем, говорит Маркарова.

Согласно закону, транзакции могут считаться подозрительными, если: это сложные финансовые операции; необычно большие; проведены необычным способом; операции, которые не имеют очевидной экономической или законной цели.

"Если обычный человек или предприятие из года в год ведут одну и ту же деятельность, осуществляют понятные и предсказуемые транзакции, а банк или бухгалтер понимают эту деятельность, то не надо каждый раз доказывать целесообразность транзакции, даже если она превышает 400 000 грн. Но когда в банк приходит один ФОП с ведомостью и паспортами многих других ФОП и пытается снять наличные, то это подозрительная операция и, вероятно, по ней есть нарушение закона", - пояснила министр.

Теперь бухгалтер, банк или другой субъект финансового мониторинга, который сопровождал такую операцию и не остановил ее, получит высокие штрафы.

Субъект финмониторинга может отказать в проведении операции, если он видит, что по ней есть риски, отметила Маркарова.

Напишите нам
финмониторинг бухгалтер легализация средств отмывание денег
Комментарии
Последние новости
 