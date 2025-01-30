Бундестаг провалил голосование за €3 миллиарда помощи Украине
Парламент Германии ночью не смог принять решение о дополнительных €3 млрд военной помощи Украине, поскольку заседание было прервано из-за отсутствия кворума. По информации Укринформа, после горячих дискуссий, продолжавшихся до 00:30, заседание завершили досрочно, а следующий раунд обсуждений перенесли.
Предложение выделить €3 млрд на системы ПВО для Украины вынесла Свободная демократическая партия (СДП). Либералы настаивали на срочном рассмотрении вопроса еще до выборов, однако голосование оказалось технически невозможным – в зале присутствовали только 320 депутатов, тогда как для кворума необходимо 367 голосов.
Перед этим инициативу уже рассматривали на заседании Бюджетного комитета, однако и там депутаты не смогли прийти к согласию.
До конца недели в Бундестаге должна пройти еще одна дискуссия о военной помощи Украине. Но в этот раз ее инициируют левые силы, выступающие против любых поставок оружия.
Политическая нестабильность в Германии обострилась после того, как 6 ноября правящая коалиция распалась из-за разногласий в бюджетной политике. Министр финансов Кристиан Линднер (СДП) был уволен канцлером Олафом Шольцом из-за разногласий в подходах к финансированию оборонных расходов.
Еще остающиеся в правительстве СДП и "Зеленые", а также оппозиционный блок ХДС/ХСС поддерживают использование специального бюджетного механизма для финансирования оборонной помощи. Правопопулистские и левые партии выступают категорически против предоставления оружия Украине.
27 декабря президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил парламент и назначил досрочные выборы на 23 февраля 2025 года.
- Украина диверсифицировала помощь от западных партнеров, поэтому возможное сокращение германской военной помощи в последующие годы не будет большой проблемой. Об этом в комментарии к материалу LIGA.net заявил нардеп от Слуги народа, член оборонного комитета Верховной Рады Игорь Копытин.