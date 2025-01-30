Бундестаг провалил голосование за €3 миллиарда помощи Украине

Бундестаг не смог проголосовать за €3 млрд помощи Украине из-за отсутствия кворума. Новая дискуссия запланирована, но левые выступают против поддержки

Фото: Бундестаг

Парламент Германии ночью не смог принять решение о дополнительных €3 млрд военной помощи Украине, поскольку заседание было прервано из-за отсутствия кворума. По информации Укринформа, после горячих дискуссий, продолжавшихся до 00:30, заседание завершили досрочно, а следующий раунд обсуждений перенесли.

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Предложение выделить €3 млрд на системы ПВО для Украины вынесла Свободная демократическая партия (СДП). Либералы настаивали на срочном рассмотрении вопроса еще до выборов, однако голосование оказалось технически невозможным – в зале присутствовали только 320 депутатов, тогда как для кворума необходимо 367 голосов.

Перед этим инициативу уже рассматривали на заседании Бюджетного комитета, однако и там депутаты не смогли прийти к согласию.

До конца недели в Бундестаге должна пройти еще одна дискуссия о военной помощи Украине. Но в этот раз ее инициируют левые силы, выступающие против любых поставок оружия.

Политическая нестабильность в Германии обострилась после того, как 6 ноября правящая коалиция распалась из-за разногласий в бюджетной политике. Министр финансов Кристиан Линднер (СДП) был уволен канцлером Олафом Шольцом из-за разногласий в подходах к финансированию оборонных расходов.

Еще остающиеся в правительстве СДП и "Зеленые", а также оппозиционный блок ХДС/ХСС поддерживают использование специального бюджетного механизма для финансирования оборонной помощи. Правопопулистские и левые партии выступают категорически против предоставления оружия Украине.

27 декабря президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил парламент и назначил досрочные выборы на 23 февраля 2025 года.