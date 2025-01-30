Бундестаг провалив голосування за €3 мільярди допомоги Україні

Бундестаг не зміг проголосувати за €3 млрд допомоги Україні через відсутність кворуму. Нову дискусію заплановано, але ліві виступають проти підтримки

Фото: Бундестаг

Парламент Німеччини вночі не зміг ухвалити рішення щодо додаткових €3 млрд військової допомоги Україні, оскільки засідання було перервано через відсутність кворуму. За інформацією Укрінформу, після палких дискусій, які тривали до 00:30, засідання завершили достроково, а наступний раунд обговорень перенесли.

Пропозицію виділити €3 млрд на системи ППО для України винесла Вільна демократична партія (ВДП). Ліберали наполягали на терміновому розгляді питання ще до виборів, однак голосування виявилося технічно неможливим – у залі були присутні лише 320 депутатів, тоді як для кворуму необхідно 367 голосів.

Перед цим ініціативу вже розглядали на засіданні Бюджетного комітету, однак і там депутати не змогли дійти згоди.

До кінця тижня в Бундестазі має відбутися ще одна дискусія щодо військової допомоги Україні. Але цього разу її ініціюють ліві сили, які виступають проти будь-яких постачань зброї.

Політична нестабільність у Німеччині загострилася після того, як 6 листопада керівна коаліція розпалася через розбіжності у бюджетній політиці. Міністр фінансів Крістіан Лінднер (ВДП) був звільнений канцлером Олафом Шольцом через розбіжності у підходах до фінансування оборонних витрат.

ВДП та "Зелені", які ще залишаються в уряді, а також опозиційний блок ХДС/ХСС підтримують використання спеціального бюджетного механізму для фінансування оборонної допомоги. Правопопулістські та ліві партії виступають категорично проти надання зброї Україні.

27 грудня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив парламент і призначив дострокові вибори на 23 лютого 2025 року.