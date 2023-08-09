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Бюджет России снова стал дефицитным. "Дыра" увеличилась до $29 млрд

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 09:22
Бюджет России снова стал дефицитным.
Фото: EPA

Федеральный бюджет России в июле снова стал дефицитным после двух месяцев профицита, свидетельствуют официальные данные российского Министерства финансов.

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За первые семь месяцев 2023 года общий дефицит российского бюджета достиг 2,82 трлн рублей (примерно $29,3 млрд по нынешнему курсу), тогда как год назад за тот же период в нем был профицит 557 млрд рублей.

В федеральном бюджете РФ на 2023 год заложен дефицит в размере 2,9 трлн рублей, то есть почти весь дефицит уже сформирован в течение января-июля.

Дефицит российского бюджета сейчас составляет 1,8% ВВП при плане на год 2%.

Его доходы за семь месяцев сократились на 7,9% до 14,53 трлн рублей (прежде всего – из-за сокращения нефтегазовых поступлений), тогда как расходы увеличились на 14%.

  • 4 августа Reuters сообщил, что Россия к середине 2023 года потратила весь утвержденный на год военный бюджет и вынуждена удвоить расходы на армию до 9,7 трлн рублей, или $102 млрд. Это больше, чем весь государственный бюджет Украины на 2023 год, который в результате войны находится на исторически высоком уровне.
Андрей Водяный
Россиябюджетдефицит
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