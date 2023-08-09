Бюджет Росії знову став дефіцитним. "Діра" збільшилася до $29 млрд
09.08.2023, 09:22
Фото: EPA
Федеральний бюджет Росії у липні знову став дефіцитним після двох місяців профіциту, свідчать офіційні дані російського Міністерства фінансів.
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За перші сім місяців 2023 року загальний дефіцит російського бюджету сягнув 2,82 трлн рублів (приблизно $29,3 млрд за нинішнім курсом), тоді як рік тому за такий самий період у ньому був профіцит 557 млрд рублів.
У федеральному бюджеті РФ на 2023 рік закладено дефіцит в розмірі 2,9 трлн рублів, тобто майже весь дефіцит уже сформовано протягом січня-липня.
Дефіцит російського бюджету зараз становить 1,8% ВВП за плану на рік 2%.
Його доходи за сім місяців скоротилися на 7,9% — до 14,53 трлн рублів (насамперед – через скорочення нафтогазових надходжень), тоді як видатки збільшились на 14%.
- 4 серпня Reuters повідомило, що Росія до середини 2023 року витратила весь затверджений на рік військовий бюджет і змушена подвоїти витрати на армію до 9,7 трлн рублів, або $102 млрд. Це більше, ніж увесь державний бюджет України на 2023 рік, який через війну перебуває на історично високому рівні.
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