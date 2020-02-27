Бюджетная декларация 2021-2023: на что пойдут 90 млрд грн господдержки

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает в бюджетной декларации на 2021-2023 выделить более 90 млрд грн на поддержку промышленности, сельского хозяйства и экспорт. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В частности, на поддержку сельского хозяйства предлагают предусмотреть 45,52 млрд грн. Из них на финподдержку сельхозтоваропроизводителей - 40,9 млрд грн, Фонд частичного гарантирования кредитов - 3,12 млрд грн, кредиты фермерским хозяйствам - 1,5 млрд грн

Для повышения экспорта в Минэкономики считают необходимой сумму в 12,41 млрд грн. Она включает: поддержку и продвижение экспорта - 410 млн грн, экспортно-кредитное агентство - 6 млрд грн, компенсацию процентов по кредитам экспортеров - 6 млрд грн

Более 32,65 млрд грн в министерстве планируются выделить на промышленность. В частности, на развитие авиастроения - 16,9 млрд грн, компенсацию кредитов за приобретение производственного оборудования - 6,0 млрд грн, софинансирование проектов смарт-специализации регионов - 6,75 млрд грн, создание Фонда энергоэффективности в промышленности - 3,0 млрд грн.

В Минэкономики отмечают, что по экспортным программам поддержка предоставляется в том числе предприятиям промышленности, т.е. общая сумма госфинансирования для промышленности может быть увеличена.

По годам сумму господдержки предлагают распределить так: 26 млрд на 2021 год, 31 млрд на 2022 год и 33 млрд на 2023 год.

В 2020 на поддержку агросектора запланировано 4 млрд грн. В Минэкономики обещают начать выплаты с апреля. Подробнее о том, на что Кабмин потратит аграрные миллиарды в 2020 году читайте здесь >>>

Кроме того, на этот год запланированы 45 млн грн на программы поддержки и продвижения экспорта.

В январе министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что Кабинет министров начал подготовку трехлетней декларации на 2021-2023 годы. Декларацию должны утвердить до 3 июня и подать на рассмотрение Верховной Рады.

Закон о трехлетнем бюджетном планировании был принят Верховной Радой в декабре 2018 года и подписан президентом Петром Порошенко 9 января 2019 года.