Порошенко подписал закон о трехлетнем бюджетном планировании

Президент Петр Порошенко подписал закон №8044 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о правовой основе для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)". Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Документ был направлен президенту на подпись 21 декабря 2018 года, после того, как его подписал спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий.

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Согласно закону, государство будет планировать свой бюджет на три года вперед, что позволит реализовывать системные реформы, а также повысит степень ответственности распорядителей бюджета за эффективность своей работы.

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Также законом вводится среднесрочная Бюджетная декларация как документ стратегического планирования, определяющий бюджетную политику на последующие три года. Инструментом среднесрочного бюджетного планирования на местном уровне станут трехлетние местные финансовые планы.

Напомним, 18 октября депутаты Верховной Рады Украины поддержали инициативу Министерства финансов внедрить среднесрочное бюджетное планирование.

6 декабря парламент одобрил во втором чтении законопроект N8044 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о правовой основе для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)". Согласно сообщению на сайте Верховной Рады, документ поддержали 238 депутатов.