Бюджетный кризис во Франции. Новое правительство смягчило планы жесткой экономии
Новый министр экономики Франции Эрик Ломбард в понедельник объявил, что дефицит французского бюджета в 2024 году составил около 6,1% ВВП. К 2025 году новое правительство планирует снизить дефицит до уровня между 5% и 5,5% ВВП, пишет Le Figaro.
Это немного выше, чем планировало предыдущее правительство Мишеля Барнье – тогда ориентиром был дефицит ниже 5%.
Эрик Ломбард объясняет более мягкий подход необходимостью поддержать экономический рост.
Новое французское правительство Франсуа Байру планирует в 2025 году сократить бюджетные расходы на 50 млрд евро в 2025 году. Это меньше 60 млрд, которые планировало правительство Барнье.
Новых налогов, кроме уже анонсированных, не будет, и экономия будет достигнута в основном из-за сокращения расходов.
При этом новое правительство планирует использовать за основу текст бюджета, оставшегося после отставки правительства Барнье в декабре.
Байру рассчитывает на принятие бюджета до середины февраля, тогда как подготовка нового документа "с нуля" потребовала бы долгих юридических процедур.
При использовании старого бюджета можно вносить поправки, но нельзя добавлять новые статьи. Это ограничивает пространство для переговоров, но делает процесс более управляемым.
Поэтому правительство сосредотачивается на достижении "минимального консенсуса" по базовым вопросам. Ведутся переговоры с оппозицией по поиску компромиссов.
Сейчас во Франции действует временный бюджет, автоматически перенесенный с 2024 на 2025 год.
- Франция – одна из восьми стран Евросоюза, имеющих чрезмерный дефицит бюджета.
- Договор о Европейском Союзе предусматривает, что государства-члены должны соблюдать бюджетную дисциплину и не допускать превышения дефицита более 3% ВВП, а государственного долга – свыше 60% ВВП. Если участник блока превышает показатель дефицита, к нему запускается специальная процедура, предусматривающая усиленный контроль и предоставление рекомендаций для уменьшения расходов и увеличения доходов.