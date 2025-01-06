Бюджетный кризис во Франции. Новое правительство смягчило планы жесткой экономии

Вторая по величине экономика Евросоюза обязана сократить дефицит бюджета, но не может добиться политического консенсуса

Фото: depositphotos.com

Новый министр экономики Франции Эрик Ломбард в понедельник объявил, что дефицит французского бюджета в 2024 году составил около 6,1% ВВП. К 2025 году новое правительство планирует снизить дефицит до уровня между 5% и 5,5% ВВП, пишет Le Figaro.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Это немного выше, чем планировало предыдущее правительство Мишеля Барнье – тогда ориентиром был дефицит ниже 5%.

Эрик Ломбард объясняет более мягкий подход необходимостью поддержать экономический рост.

Новое французское правительство Франсуа Байру планирует в 2025 году сократить бюджетные расходы на 50 млрд евро в 2025 году. Это меньше 60 млрд, которые планировало правительство Барнье.

Новых налогов, кроме уже анонсированных, не будет, и экономия будет достигнута в основном из-за сокращения расходов.

При этом новое правительство планирует использовать за основу текст бюджета, оставшегося после отставки правительства Барнье в декабре.

Байру рассчитывает на принятие бюджета до середины февраля, тогда как подготовка нового документа "с нуля" потребовала бы долгих юридических процедур.

При использовании старого бюджета можно вносить поправки, но нельзя добавлять новые статьи. Это ограничивает пространство для переговоров, но делает процесс более управляемым.

Поэтому правительство сосредотачивается на достижении "минимального консенсуса" по базовым вопросам. Ведутся переговоры с оппозицией по поиску компромиссов.

Сейчас во Франции действует временный бюджет, автоматически перенесенный с 2024 на 2025 год.