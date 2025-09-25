Бывшего президента Франции Саркози признали виновным по делу о деньгах Муаммара Каддафи

В 2005 году, когда Саркози был министром внутренних дел Франции, он заключил соглашение с Каддафи о получении денег в обмен на поддержку его режима

Фото: EPA

Парижский уголовный суд признал виновным бывшего президента Франции Николя Саркози в преступном сговоре за получение незаконного финансирования на предвыборную кампанию 2007 года от ливийского лидера Муаммара Каддафи, пишет BFM TV.

По другим обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции его оправдали.

Прокуратура утверждала, что в 2005 году, когда Саркози был министром внутренних дел Франции, он заключил соглашение с Каддафи о получении денег в обмен на поддержку ливийского правительства на международной арене.

Ключевым свидетелем по делу был бизнесмен Зияд Такиеддин, который рассказывал, что в 2006-2007 годах лично помогал возить из Ливии сумки с наличными для Саркози, но позже отказался от своих слов. Он умер во вторник от сердечного приступа в Бейруте, где прятался от французского ордена на арест.

Вместе с Саркози обвинения выдвинули еще 11 лицам, включая его бывшего соратника Клода Геана и экс-министра финансирования кампании Эрика Верта. Все они отрицали вину. Верта и еще двух обвиняемых суд оправдал.

Это уже третье осуждение 70-летнего экс-президента. Ранее его признавали виновным в коррупции и незаконном финансировании кампаний. За один из этих приговоров Саркози лишили высшей государственной награды Франции – ордена Почетного легиона.

Прокуратура требовала для экс-президента семилетнего заключения, однако Саркози будет иметь возможность подать апелляцию.