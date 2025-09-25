Бывшего президента Франции Саркози признали виновным по делу о деньгах Муаммара Каддафи
Парижский уголовный суд признал виновным бывшего президента Франции Николя Саркози в преступном сговоре за получение незаконного финансирования на предвыборную кампанию 2007 года от ливийского лидера Муаммара Каддафи, пишет BFM TV.
По другим обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции его оправдали.
Прокуратура утверждала, что в 2005 году, когда Саркози был министром внутренних дел Франции, он заключил соглашение с Каддафи о получении денег в обмен на поддержку ливийского правительства на международной арене.
Ключевым свидетелем по делу был бизнесмен Зияд Такиеддин, который рассказывал, что в 2006-2007 годах лично помогал возить из Ливии сумки с наличными для Саркози, но позже отказался от своих слов. Он умер во вторник от сердечного приступа в Бейруте, где прятался от французского ордена на арест.
Вместе с Саркози обвинения выдвинули еще 11 лицам, включая его бывшего соратника Клода Геана и экс-министра финансирования кампании Эрика Верта. Все они отрицали вину. Верта и еще двух обвиняемых суд оправдал.
Это уже третье осуждение 70-летнего экс-президента. Ранее его признавали виновным в коррупции и незаконном финансировании кампаний. За один из этих приговоров Саркози лишили высшей государственной награды Франции – ордена Почетного легиона.
Прокуратура требовала для экс-президента семилетнего заключения, однако Саркози будет иметь возможность подать апелляцию.
- Каддафи рассчитывал на помощь Саркози в восстановлении международного имиджа Ливии после обвинений в причастности к терактам, в частности взрыва самолета над шотландским Локерби в 1988 году.
- Однако позже, в 2011 году, именно Франция под руководством Саркози стала одним из главных инициаторов военной операции НАТО против режима Каддафи во время Арабской весны, что привело к свержению и гибели ливийского диктатора.
