Колишнього президента Франції Саркозі визнали винним у справі про гроші Муаммара Каддафі

Фото: EPA

Паризький кримінальний суд визнав винним колишнього президента Франції Ніколя Саркозі у злочинній змові за отримання незаконного фінансування на передвиборчу кампанію 2007 року від лівійського лідера Муаммара Каддафі, пише BFM TV.

За іншими обвинуваченнями у приховуванні розкрадання державних коштів та пасивній корупції його виправдали.

Прокуратура стверджувала, що у 2005 році, коли Саркозі був міністром внутрішніх справ Франції, він уклав угоду з Каддафі про отримання грошей в обмін на підтримку лівійського уряду на міжнародній арені.

Ключовим свідком у справі був бізнесмен Зіяд Такієддін, який розповідав, що у 2006-2007 роках особисто допомагав возити з Лівії сумки готівкою для Саркозі, але пізніше відмовився від своїх слів. Він помер у вівторок від серцевого нападу в Бейруті, де переховувався від французького ордену на арешт.

Разом із Саркозі звинувачення висунули ще 11 особам, включаючи його колишнього соратника Клода Геана та ексміністра фінансування кампанії Еріка Верта. Усі вони заперечували провину. Верта і ще двох обвинувачених суд виправдав.

Це вже третє засудження 70-річного експрезидента. Раніше його визнавали винним у корупції та незаконному фінансуванні кампаній. За один з цих вироків Саркозі позбавили найвищої державної нагороди Франції – ордена Почесного легіону.

Прокуратура вимагала для експрезидента семирічного ув'язнення, однак Саркозі матиме можливість подати апеляцію.