UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Частные переводы в Украину превысили $4 млрд с начала года – НБУ

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 16:27
Частные переводы в Украину превысили $4 млрд с начала года – НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

В Украину отправлено частных денежных переводов на $1,01 млрд в апреле, что на $72 млн больше, чем в марте, и на 14,7% меньше, чем в апреле прошлого года. Об этом сообщает НБУ.  

Всего, объем денежных переводов в Украину составил $4,04 млрд за январь-апрель 2022 года, что на 10,5% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

НБУ учитывает как легальные, так и неформальные каналы перевода денег в Украину. 

По легальным каналам в Украину отправили $521 млн, по неформальным – $490 млн в апреле. 

По итогам 2021 года в Украину перевели рекордные $15,02 млрд, что на 25,4% больше ($11,98 млрд), чем годом ранее. 

Частные переводы в Украину превысили $4 млрд с начала года – НБУ

  • За 2020 год объем переводов в Украину составил $11,98 млрд. Самый высокий уровень зафиксирован в декабре ($1,109 млрд). В 2019 году переводы в Украину составляли почти $12 млрд. За 6 месяцев 2021 года – $6 млрд, за весь прошлый год – $15,02 млрд. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нацбанк денежные переводы переводы в украину
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 