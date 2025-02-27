Чехия получила с украинцев в два раза больше доходов, чем потратила на соцпомощь
Украинские беженцы, имеющие временную защиту, внесли в государственный бюджет Чехии за три года полномасштабной войны около 54 млрд крон ($2,2 млрд) в виде налогов, социальных отчислений и потребительских расходов, что вдвое превышает расходы Чехии на гуманитарные и социальные выплаты украинцам за это период. Данные опубликовало чешское Министерство труда и соцполитики.
Чехия предоставила временную защиту 397 000 украинцам, большинство из которых проживает в Праге — почти 103 000 человек.
Социальные выплаты получают около 92 000 украинцев на общую сумму 760 млн крон ($32 млн) в месяц. За 2024 год сумма выплат украинцам составила 8 млрд крон ($336 млн). Большинство получателей пособия – это дети, пенсионеры и люди с инвалидностью (70% от общего количества).
Около половины украинцев в Чехии устроились на работу — зарегистрировано около 150 000 трудовых договоров. Подавляющее большинство работает на низкоквалифицированных должностях в строительстве и производстве.
"Беженцы восполняют дефицит рабочей силы в секторах, где долгое время не хватало работников, принося значительные налоговые поступления и способствуя экономике страны. Интеграция происходит без вытеснения чешских граждан с рынка труда", — говорится в сообщении министерства.
По словам министра труда Мариана Юречка "украинцы помогают решать дефицит рабочей силы, а их налоги и потребление оказывают значительное положительное влияние на экономику".
Общая помощь Чехии Украине, включая помощь беженцам, составила $2,6 млрд за время полномасштабной войны.
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