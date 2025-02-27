Чехія отримала з українців удвічі більше доходів, ніж витратила на соцдопомогу

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Українські біженці, які мають тимчасовий захист, внесли до державного бюджету Чехії за три роки повномасштабної війни близько 54 млрд крон ($2,2 млрд) у вигляді податків, соціальних відрахувань і споживчих витрат, що вдвічі перевищує витрати Чехії на гуманітарні й соціальні виплати українцям за цей період. Дані опублікувало чеське Міністерство праці та соцполітики.

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Чехія надала тимчасовий захист 397 000 українцям, найбільше з яких проживає у Празі – майже 103 000 осіб.

Соціальні виплати отримують близько 92 000 українців на загальну суму 760 млн крон ($32 млн) на місяць. За 2024 рік сума виплат українцям становила 8 млрд крон ($336 млн). Більшість одержувачів допомоги – це діти, пенсіонери та люди з інвалідністю (70% від загальної кількості).

Близько половини українців у Чехії мають роботу – зареєстровано близько 150 000 трудових договорів. Переважна більшість працює на низькокваліфікованих посадах у будівництві й виробництві.

"Біженці заповнюють дефіцит робочої сили в секторах, де тривалий час не вистачало працівників, приносячи значні податкові надходження та сприяючи економіці країни. Інтеграція відбувається без витіснення чеських громадян із ринку праці", – йдеться у повідомленні міністерства.

За словами міністра праці Маріана Юречка "українці допомагають долати дефіцит робочої сили, а їхні податки та споживання мають значний позитивний вплив на економіку".

Загальна допомога Чехії Україні, включно й допомога біженцям, становила $2,6 млрд за час повномасштабної війни.