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28.05.2019, 11:28

Чем грозит Украине объявление дефолта. Оценка ЕБА

Чем грозит Украине объявление дефолта. Оценка ЕБА

ЕБА считает, что объявление дефолта нарушит макроэкономическую стабильность страны

Европейская бизнес ассоциация считает, что Украине следует продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), поскольку объявление дефолта нарушит макроэкономическую стабильность страны. Об этом сообщает пресс-служба ЕБА со ссылкой на исполнительного директора ассоциации Анну Деревянко.

"Ни для кого не секрет, что далеко не каждый инвестор рискнет заходить в дефолтную страну, которая не имеет возможности отвечать за взятые на себя обязательства перед международными партнерами. И это, прежде всего, репутационный риск, который влечет за собой многие другие последствия", - сказала она.

Деревянко подчеркнула, что "сейчас важно обезопасить страну от появления новых негативных факторов, которые дестабилизируют экономику, замедлят инвестиционную активность и экономический рост".

Ранее олигарх Игорь Коломойский посоветовал президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы Евросоюз и США списали Украине долги.

В ответ представитель президента на переговорах с МВФ Александр Данилюк заявил, что Украина продолжит сотрудничество с МВФ, Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком.

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Теги: дефолт, европейская бизнес ассоциация
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