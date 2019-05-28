Чем грозит Украине объявление дефолта. Оценка ЕБА

Европейская бизнес ассоциация считает, что Украине следует продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), поскольку объявление дефолта нарушит макроэкономическую стабильность страны. Об этом сообщает пресс-служба ЕБА со ссылкой на исполнительного директора ассоциации Анну Деревянко.

"Ни для кого не секрет, что далеко не каждый инвестор рискнет заходить в дефолтную страну, которая не имеет возможности отвечать за взятые на себя обязательства перед международными партнерами. И это, прежде всего, репутационный риск, который влечет за собой многие другие последствия", - сказала она.

Деревянко подчеркнула, что "сейчас важно обезопасить страну от появления новых негативных факторов, которые дестабилизируют экономику, замедлят инвестиционную активность и экономический рост".

Ранее олигарх Игорь Коломойский посоветовал президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы Евросоюз и США списали Украине долги.

В ответ представитель президента на переговорах с МВФ Александр Данилюк заявил, что Украина продолжит сотрудничество с МВФ, Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком.