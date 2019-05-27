Украина продолжит сотрудничество с МВФ, ЕБРР и ВБ - Данилюк

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ), Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирным банком (ВБ) продолжится, сообщил в интервью Обозревателю представитель президента Владимира Зеленского на переговорах с МВФ Александр Данилюк.

"Мы должны продолжать сотрудничество. В этом есть на самом деле потребность, потому что много изменений, которые были начаты, они не были реализованы. Экономика уже растет столько-то кварталов подряд, но мы понимаем, что ситуация еще нестабильна. Любые серьезные изменения на внешних рынках скажутся моментально", - отметил Данилюк.

Он добавил, что даже при условии продолжения роста экономики важны более серьезные изменения, поскольку "рост с тремя процентами - это не рост".

По словам Данилюка, международные доноры будут готовы поддержать Украину, если страна будет настроена на развитие.

"Поэтому сотрудничество с МВФ будет продолжено. Такая же ситуация с Всемирным банком, и с Европейским банком реконструкции и развития. Это наши партнеры, они всегда нас будут поддерживать, если мы будем настроены на перемены", - сказал он.

Данилюк напомнил, что отмена Конституционным судом статьи о незаконном обогащении препятствует получению следующего транша МВФ.

"Сейчас для получения следующего транша МВФ ожидает, что эта ответственность будет возвращена в законодательное поле. Это решение Верховной Рады. Если ВР не примет меры, то от этого будут страдать все... нам надо находить общее решение с парламентом и с правительством, чтобы в этой какой-то политической катавасии мы все же придерживались своих обязательств", - отметил экс-министр финансов.

Ранее во Всемирном банке посоветовали Украине выполнить текущую программу МВФ, а также сохранить сотрудничество в ближайшие три года во избежание экономического кризиса.

Олигарх Игорь Коломойский посоветовал президенту Зеленскому объявить дефолт, чтобы Евросоюз и США списали Украине долги.