Всемирный банк советует Украине сохранить отношения с МВФ

Украине важно выполнить текущую программу с ключевым кредитором Международным валютным фондом, а также сохранить сотрудничество в ближайшие три года во избежание экономического кризиса. Об этом сообщила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен на пресс-конференции, передает УНИАН.

"Программа МВФ является отличной защитой для сохранения макроэкономической стабильности в стране. Мы считаем критически важным продолжить сотрудничество с МВФ в ближайшие три года. Мы призываем нового президента сохранить это сотрудничество", - сказала Кахконен.

Она также отметила, что дальнейшее сотрудничество с ключевым кредитором Украины откроет доступ к инвестициям в нашу страну.

"Всемирный банк не сможет дальше двигаться и предоставлять поддержку бюджету Украины, если Украина не останется в программе МВФ. Если же будет выполнение программы Фонда, то это откроет доступ к другим кредитам", - добавила она.

Присутствующий на пресс-конференции ведущий экономист Всемирного банка Фарук Кхан отметил, что сценария, при котором Украина "будет без МВФ и при этом в стране не наступит экономический кризис, не существует".

Напомним, с 21 мая оценочная миссия МВФ работает в Украине для принятия решения о предоставлении очередного транша в рамках программы stand by. Утром 22 мая в СМИ появилась информация, что представители МВФ решили не пересматривать программу сотрудничества и досрочно покинуть Украину в связи с кадровыми назначениями Владимира Зеленского. В Фонде эту информацию опровергли и заверили, что продолжают работать по графику. Вечером 22 мая в пресс-службе президента сообщили, что встреча президента Украины и представителей миссии МВФ запланирована на следующую неделю.