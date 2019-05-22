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22.05.2019, 10:30

СМИ пишут, что миссия МВФ покидает Украину. На самом деле нет

СМИ пишут, что миссия МВФ покидает Украину. На самом деле нет

Представительство МВФ в Украине не подтверждает информацию об отказе Фонда пересматривать программу сотрудничества

Эксперты миссии Международного валютного фонда работают по графику. Об этом заявляют в представительстве МВФ в Украине, комментируя информацию, что миссия Фонда сокращает график работы и не будет пересматривать программу сотрудничества.

"Эксперты работают по графику", - сообщили LIGA.net в представительстве МВФ в Украине.

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Источники LIGA.net в НБУ сообщают, что на этой неделе миссия МВФ точно будет работать в Украине. 

Ранее сегодня появилась информация, что МВФ меняет график работы миссии в Киеве. "Сегодня или завтра миссия возвращается в Вашингтон. Пересмотра программы не будет. Причина - роспуск парламента", - сообщили Українські Новини со ссылкой на источник.

Кроме того отмечается, что не остались незамеченными и некоторые кадровые назначения в Администрации президента.

Напомним, миссия МВФ планирует работать в Украине две недели. По ее итогам Фонд должен принять решение о готовности Украины к получению нового транша на $1,3 млрд.

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Теги: МВФ
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