Они остаются. Зеленский встретится с представителями миссии МВФ

На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский встретится с представителями миссии МВФ. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, находящегося в Киеве. Встреча состоится на следующей неделе, как и было запланировано", - говорится в сообщении.

Реклама

В пресс-службе президента также уточнили, что сейчас представители миссии проводят встречи с чиновниками.

Напомним, с 21 мая оценочная миссия МВФ работает в Украине для принятия решения о предоставлении очередного транша в рамках программы stand by. Утром 22 мая в СМИ появилась информация, что представители МВФ решили не пересматривать программу сотрудничества и досрочно покинуть Украину в связи с кадровыми назначениями Владимира Зеленского. В Фонде эту информацию опровергли и заверили, что продолжают работать по графику.