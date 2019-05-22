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22.05.2019, 17:47

Они остаются. Зеленский встретится с представителями миссии МВФ

Они остаются. Зеленский встретится с представителями миссии МВФ

Встреча президента Украины и представителей миссии МВФ запланирована на следующую неделю

На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский встретится с представителями миссии МВФ. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, находящегося в Киеве. Встреча состоится на следующей неделе, как и было запланировано", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе президента также уточнили, что сейчас представители миссии проводят встречи с чиновниками.

Напомним, с 21 мая оценочная миссия МВФ работает в Украине для принятия решения о предоставлении очередного транша в рамках программы stand by. Утром 22 мая в СМИ появилась информация, что представители МВФ решили не пересматривать программу сотрудничества и досрочно покинуть Украину в связи с кадровыми назначениями Владимира Зеленского. В Фонде эту информацию опровергли и заверили, что продолжают работать по графику.

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Теги: МВФ
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