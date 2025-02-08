Чернышев: Чтобы отстроиться, Украине нужно удвоить ВВП, но не хватает 4,5 млн работников

Відбудова Бучі (Фото - EPA)

Чтобы выжить и отстроиться Украине в ближайшее десятилетие, необходимо удвоить ВВП. Для этого, по оценкам экспертов Центра экономического обновления, экономика Украины должна расти минимум на 7% ежегодно. При текущем уровне производительности Украине не хватит до 4,5 млн работников, заявил вице-премьер-министр Украины – министр национального единства Украины Алексей Чернышов в Facebook.

"К 2035 году с рынка труда выйдут еще 2 млн работников: старение населения, недостаточное количество молодежи, не все украинцы вернутся, часть семей воссоединится за границей. Если не привлекать дополнительно людей на рынок труда и не повышать производительность, восстановление растянется на долгие десятилетия", – написал Чернышов.

Чтобы компенсировать дефицит кадров, необходимо действовать по двум направлениям: повышать производительность труда и привлекать больше людей к экономической активности. Он видит три основных пути решения:

Развитие внутреннего человеческого капитала – реформа образования, переобучение, экономическая инклюзия, интеграция ветеранов и людей с инвалидностью в рынок труда. Возвращение украинцев из-за границы – более 6 млн украинцев находятся за пределами страны, а в целом вместе с диаспорой и трудовыми мигрантами это более 20 млн человек. Привлечение высококвалифицированных иностранных работников, что требует более широкого обсуждения в обществе.

"Для повышения производительности нужны инвестиции и развитие инноваций. Хорошим знаком является утверждение Стратегии цифрового развития инноваций Украины до 2030 года, а также последние программы поддержки развития индустриальных парков и программы поддержки украинского бизнеса", – подытожил Чернышов.