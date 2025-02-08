Чернишов: Щоб відбудуватися, Україні потрібно подвоїти ВВП, але бракує 4,5 млн працівників

Відбудова Бучі (Фото - EPA)

Щоб вижити та відбудуватись, Україні за найближче десятиліття необхідно подвоїти ВВП. Для цього, за оцінками експертів Центру економічного відновлення, економіка України має зростати мінімум на 7% щороку. За поточного рівня продуктивності Україні не вистачатиме до 4,5 млн працівників, заявив віцепрем'єр-міністр України – міністр національної єдності України Олексій Чернишов у Facebook.

"До 2035 року з ринку праці вийдуть ще 2 млн працівників: старіння населення, недостатня кількість молоді, не всі українці повернуться, частина сімей возз'єднається за кордоном. Якщо не залучати додатково людей на ринок праці та не підвищувати продуктивність, відбудова розтягнеться на довгі десятиліття", – написав Чернишов.

Щоб компенсувати дефіцит кадрів, необхідно діяти у двох напрямах: підвищувати продуктивність праці та залучати більше людей до економічної активності. Він бачить три основні шляхи вирішення:

Розвиток внутрішнього людського капіталу – реформа освіти, перенавчання, економічна інклюзія, інтеграція ветеранів та людей з інвалідністю в ринок праці. Повернення українців з-за кордону – понад 6 млн українців перебувають за межами країни, а загалом разом із діаспорою та трудовими мігрантами це більш як 20 млн людей. Залучення висококваліфікованих іноземних працівників, що потребує ширшого обговорення в суспільстві.

"Для підвищення продуктивності потрібні інвестиції та розвиток інновацій. Гарним знаком є затвердження Стратегії цифрового розвитку інновацій України до 2030 року, а також останні програми підтримки розвитку індустріальних парків та програми підтримки українського бізнесу", – підсумував Чернишов.