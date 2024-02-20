Чешский миллионер за сутки собрал $2 млн на FPV-дроны для Украины за ретвиты

Ян Барта выделял по $100 за каждіен ретвит своего поста о сборе денег на дроны для УКраині

Ян Барта (Фото: пресс-служба Pale Fire Capital)

Чешскому инвестору Яну Барта удалось собрать за сутки $2 млн FPV-дроны для Украины за ретвиты своего поста, в котором он объявил о начале сбора.

"Мы живем во время, все больше напоминающее вторую половину 1930-х годов. Я не могу жить с самим собой, зная, что не сделал больше, чтобы остановить еще одного Гитлера. В свете колебаний республиканцев и в память о Навальном за каждый ретвит я буду отдавать по $100 на FPV-дроны для Украины", — написал Брата в соцсети Х (Twitter) вечером 18 февраля.

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Уже на следующий день Барта опубликовал пост, объявив, что нужная сумма собрана.

"Это было безумие! Для достижения цели потребовалось менее 24 часов. Пост просмотрели 1,2 миллиона человек, и мы надеемся, что это поможет стимулировать больше людей поддержать Украину".

На утро 20 февраля Барта объявил сбор закрытым.

Барта передал деньги фандрейзинговой организации Nemesis, которая собирает средства на FPV-дроны для Украины. На сайте организации указано, что ей удалось собрать $3,07 млн, что достаточно для закупки 7800 FPV-дронов. Цель организации собрать деньги на 10 000 дронов.

Яну Барта 39 лет. Он родился в Калифорнии, но сейчас живет в Чехии. В 2022 году входил список Forbes "100 самых богатых людей Чехии" с состоянием $86 млн. В 2023 году выбыл из списка.

В прошлом Барта владел одним из крупнейших портфелей доменов в мире и был соучредителем ePojsteni.cz. В настоящее время он партнер в инвесткомпании Pale Fire Capital, где отвечает за поиск и структурирование инвестиций.

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