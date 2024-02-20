Чеський мільйонер за добу зібрав $2 млн на FPV-дрони для України за ретвіти

Ян Барта виділяв по $100 за кожен ретвіт свого поста про збирання грошей на дрони для України

Ян Барта (Фото: пресслужба Pale Fire Capital)

Чеському інвестору Яну Барта вдалося зібрати за добу $2 млн FPV-дрони для України за ретвіти свого поста, в якому він оголосив про початок збору.

"Ми живемо в час, що дедалі більше нагадує другу половину 1930-х років. Я не можу жити з самим собою, знаючи, що не зробив більше, щоб зупинити ще одного Гітлера. У світлі вагань республіканців і в пам'ять про Навального за кожен ретвіт віддаватиму по $100 на FPV-дрони для України", — написав Брата в соцмережі Х (Twitter) увечері 18 лютого.

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Вже наступного дня Барта опублікував пост, оголосивши, що потрібну суму зібрано.

"Це було безумство! Для досягнення мети знадобилося менш як 24 години. Пост переглянули 1,2 мільйона людей, і ми сподіваємося, що це допоможе стимулювати більше людей підтримати Україну".

На ранок 20 лютого Барта оголосив збір закритим.

Барта передав гроші фандрейзинговій організації Nemesis, яка збирає кошти на FPV-дрони для України. На сайті організації зазначено, що їй вдалося зібрати $3,07 млн, що достатньо для закупівлі 7800 FPV-дронів. Мета організації зібрати гроші на 10 000 дронів.

Яну Барта 39 років. Він народився у Каліфорнії, але зараз живе у Чехії. У 2022 році був у списку Forbes "100 найбагатших людей Чехії" зі статками у $86 млн. У 2023 році вибув зі списку.

У минулому Барта володів одним із найбільших портфелів доменів у світі та був співзасновником ePojsteni.cz. Зараз він партнер в інвесткомпанії Pale Fire Capital, де відповідає за пошук та структурування інвестицій.

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