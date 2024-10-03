Четыре индустриальных парка получили господдержку на 216 млн грн

Индустриальные парки могут получить от государства до 150 млн грн на строительство и модернизацию инфраструктуры

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Еще четырем индустриальным паркам выделена государственная поддержка на 216,1 млн грн в рамках программы "Сделано в Украине", направленной на развитие промышленности в регионах. Об этом сообщается на правительственном портале.

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Правительство запустило программу поддержки в конце августа, выделив первому парку 150 млн грн. Вскоре еще три индустриальных парка получили 347,5 млн грн от государства.

В новый пакет поддержки включены:

Индустриальный парк "Запад-Ресурс" (г. Городок, Львовская область, компания-инициатор ООО "Евро-Инвест-Холдинг") получит от государства 15,1 млн грн на строительство канализации. Общая стоимость проекта – 30,8 млн грн.

Индустриальный парк "Хмельницкий" (управляющая компания ООО "КК "МИП Хмельницкого") получил государственное финансирование для строительства водоснабжения, электроснабжения и реконструкции подъездной дороги. Общая стоимость проекта – 327 млн грн, из которых государство покроет 51,4 млн грн.

Индустриальный парк "Ковель Порто" (проект, созданный ООО "Компрессорная техника") получит 69,8 млн грн государственного финансирования на модернизацию железнодорожного подъездного пути. Общая стоимость работ – 114,8 млн грн.

Индустриальный парк "Белая Церковь 1" (ООО "Индустриальный парк Белая Церковь 1") получил поддержку в 79,8 млн грн на строительство водоснабжения, водоотвода и электрических сетей. Общая стоимость проекта – 159,5 млн грн.

Программа поддержки индустриальных парков предлагает до 150 млн грн на строительство и модернизацию инфраструктуры, включая инженерно-транспортные сети и обустройство территории. Деньги предоставляются на безвозвратной основе, покрывая до 50% стоимости проектов, а для деоккупированных территорий – до 80%. Также программа включает компенсацию до 50% стоимости подключения к электросетям.

Государственные банки Укрэксимбанк, Ощадбанк и Укргазбанк являются партнерами Министерства экономики по внедрению программы поддержки индустриальных парков.